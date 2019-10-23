«Запрета на желтый цвет в Японии нет». Историк объяснил, что платье первой леди Украины не оскорбило императора Японии
Жена президента Украины надела желтое платье на церемонию интронизации императора Японии Нарухито. Однако это не нарушает традиций, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на профессора Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историка-япониста Александра Мещерякова.
«Это все полная глупость и домыслы. В дипломатическом плане все в порядке. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил желтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в Японии не существует», — отметил эксперт.
Первая леди Украины появилась на церемонии интронизации японского императора в желтом платье. Некоторые комментаторы считают, что представители иностранных делегаций не надевают вещи желтых оттенков на официальные приемы в Японии, потому что «это цвета императора».