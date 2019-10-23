«Запрета на желтый цвет в Японии нет». Историк объяснил, что платье первой леди Украины не оскорбило императора Японии

«Это все полная глупость и домыслы. В дипломатическом плане все в порядке. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил желтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в Японии не существует», — отметил эксперт.

Первая леди Украины появилась на церемонии интронизации японского императора в желтом платье. Некоторые комментаторы считают, что представители иностранных делегаций не надевают вещи желтых оттенков на официальные приемы в Японии, потому что «это цвета императора».