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    03 июля 2020, 19:55

    Жена Зеленского победила коронавирус

    Алена Макаренко

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена вылечилась от COVID-19. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на офис главы государства.

    Зеленскую выписали из больницы после сдачи повторных тестов на коронавирус и получения отрицательных результатов.

    Сейчас она чувствует себя хорошо, но будет все равно проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    «Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — сообщили в офисе президента.

    У жены президента коронавирус выявили 12 июня. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Супруга украинского лидера даже не смогла предположить, где «подхватила» новый вирус. Женщина вместе со своей семьей строго соблюдала режим самоизоляции.

    У Владимира Зеленского и его детей тесты на коронавирус не подтвердились.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Зеленской выздоровления.

    По последним данным, на Украине выявлено 46 763 случая коронавируса.