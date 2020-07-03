Жена Зеленского победила коронавирус

Зеленскую выписали из больницы после сдачи повторных тестов на коронавирус и получения отрицательных результатов.

Сейчас она чувствует себя хорошо, но будет все равно проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — сообщили в офисе президента.

У жены президента коронавирус выявили 12 июня. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Супруга украинского лидера даже не смогла предположить, где «подхватила» новый вирус. Женщина вместе со своей семьей строго соблюдала режим самоизоляции.

У Владимира Зеленского и его детей тесты на коронавирус не подтвердились.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Зеленской выздоровления.

По последним данным, на Украине выявлено 46 763 случая коронавируса.