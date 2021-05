Жена ученого из уханьской лаборатории умерла от последствий заражения коронавирусом еще до того, как ВОЗ объявила о пандемии. Об этом сообщил сайт Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепа США Дэвида Эшера, который расследовал происхождение SARS-CoV-2 при Трампе.

Он заявил, что власти КНР знали о смерти женщины, но в течение месяца не признавали факт, что коронавирус может распространяться среди людей.

Ранее издание The WalI Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки написало, что трое ученых из Института вирусологии в Ухане тяжело болели ковидом до пандемии. В МИД Китая это сообщение опровергли. Потом газета The New York Times сообщила, что разведслужба Соединенных Штатов данные, которые помогут установить источник возникновения коронавируса. В материале снова фигурируют ученые из Уханя.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года во многомиллионном Ухане. SARS-CoV-2 быстро вырвался из Китая и распространился по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии. За все это время, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявили более 170 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 3 535 133 человека.