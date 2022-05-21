Жена Виктора Бута пожаловалась, что ему не оказывают медпомощь в тюрьме США

Российский бизнесмен Виктор Бут, находящийся в американской тюрьме, нуждается в медицинской помощи, но ему ее не оказывают. Об этом РИА «Новости» сообщила его жена Алла Бут.

Бут отбывает в США 25-летний тюремный срок. По словам супруги, он редко жалуется на здоровье и в основном подбадривает близких рассказами о том, что у него все хорошо. Лишь иногда, когда помощь действительно нужна, он признается в проблемах.

Полгода назад, по словам жены, у Бута появилось кожное заболевание, которое поразило в том числе лицо. Сейчас ему становится хуже, но он пока не дождался ни диагноза, ни даже осмотра.

«В тюрьме то локдаун из-за ковида, то особый режим безопасности из-за происшествия в другой тюрьме, то администрация не имеет возможности показать Виктора специалисту», — заметила Алла Бут.

Она пояснила, что российские дипломаты и адвокат Бута уже полгода требуют для него консультации врача, но безрезультатно.

Виктора Бута отправили в американскую тюрьму за поддержку терроризма и намерение незаконно осуществить торговлю оружием.