Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую легитимным президентом

Вероника Цепкало также высказалась о методах давления действующей власти на альтернативных кандидатов в президенты.

Я знаю, какими грязными способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дескредетировать Вероника Цепкало.

По мнению Цепкало, люди, вышедшие на протесты, борются не только за Тихановскую, но и за будущее своих детей. Вероника Цепкало отметила, что руки Лукашенко «испачканы кровью недовольного народа». Она также считает, что избранный президент врет об иностранных руководителях и организаторах протеста.

Вероника Цепкало уверена, что своими действиями Александр Лукашенко хочет скрыть геноцид белорусского народа от мирового сообщества. Цепкала призвала силовиков опомниться и не идти на поводу Лукашенко, а встать на сторону народа.