facebook_pixel
    11 августа 2020, 20:11

    Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую легитимным президентом

    Анастасия Калинина

    Жена несостоявшегося кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника выложила на YouTube-канале видеообращение, в котором призывает международное сообщество признать Светлану Тихановскую единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.

    Вероника Цепкало также высказалась о методах давления действующей власти на альтернативных кандидатов в президенты.

    Я знаю, какими грязными способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дескредетировать

    Вероника Цепкало.

    По мнению Цепкало, люди, вышедшие на протесты, борются не только за Тихановскую, но и за будущее своих детей. Вероника Цепкало отметила, что руки Лукашенко «испачканы кровью недовольного народа». Она также считает, что избранный президент врет об иностранных руководителях и организаторах протеста.

    Вероника Цепкало уверена, что своими действиями Александр Лукашенко хочет скрыть геноцид белорусского народа от мирового сообщества. Цепкала призвала силовиков опомниться и не идти на поводу Лукашенко, а встать на сторону народа.

    Новости SMI.FM