Мир 10 ноября 2022, 14:36 Жена советника офиса Зеленского из принципа отказалась давать интервью по-украински Жена советника офиса президента Украины Арестовича назвала русский язык родным РИА «Новости»

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Русский не является «языком оккупантов», заявила жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия. Она отказалась давать интервью Анне Олицкой по-украински. Запись опубликовали на YouTube.

Журналистка призналась, что договаривалась о беседе около семи месяцев. Жена Алексея Арестовича непубличный человек. Она отвечала по-русски, хотя Олицкая задавала вопросы на украинском. Анастасия Арестович объяснила, что ей так комфортней.

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«Я с рождения говорю на этом языке, на нем говорили со мной мои родители. <…> Я понимаю, что у людей есть связь „русский язык — язык оккупанта“. Но у меня такой связи нет. Это мой язык», — сказала она.

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Женщина добавила, что говорит по-украински в 50% случаев. Полностью отказываться от русского она не планирует, хотя поддерживает тех, кто это сделал.

Анастасия Арестович родилась в Киеве. Ее мать работала педагогом, отец — на закрытом режимном предприятии. Она проводила много времени с бабушкой, которая привила ей патриотизм, хотя сама родилась в Анапе и никогда не разговаривала на украинском языке.

Сам советник офиса президента ранее раскритиковал некоторых украинцев за высказывания против россиян. Он назвал их слабыми. Алексей Арестович также признал, что российские войска в Херсонской области представляют опасность для Вооруженных сил Украины, сообщило Nation News.