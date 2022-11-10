10 ноября 2022, 14:36
Жена советника офиса Зеленского из принципа отказалась давать интервью по-украински
Жена советника офиса президента Украины Арестовича назвала русский язык родным
Русский не является «языком оккупантов», заявила жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия. Она отказалась давать интервью Анне Олицкой по-украински. Запись опубликовали на YouTube.
Журналистка призналась, что договаривалась о беседе около семи месяцев. Жена Алексея Арестовича непубличный человек. Она отвечала по-русски, хотя Олицкая задавала вопросы на украинском. Анастасия Арестович объяснила, что ей так комфортней.
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«Я с рождения говорю на этом языке, на нем говорили со мной мои родители. <…> Я понимаю, что у людей есть связь „русский язык — язык оккупанта“. Но у меня такой связи нет. Это мой язык», — сказала она.
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Женщина добавила, что говорит по-украински в 50% случаев. Полностью отказываться от русского она не планирует, хотя поддерживает тех, кто это сделал.
Анастасия Арестович родилась в Киеве. Ее мать работала педагогом, отец — на закрытом режимном предприятии. Она проводила много времени с бабушкой, которая привила ей патриотизм, хотя сама родилась в Анапе и никогда не разговаривала на украинском языке.
Сам советник офиса президента ранее раскритиковал некоторых украинцев за высказывания против россиян. Он назвал их слабыми. Алексей Арестович также признал, что российские войска в Херсонской области представляют опасность для Вооруженных сил Украины, сообщило Nation News.
Владимир Зеленский
Русский язык
Украина
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