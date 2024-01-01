Мир 01 января 2024, 04:16 Жена солдата ВСУ раскритиковала его за сдачу в плен Супруга пленного солдата ВСУ возмутилась, что он сдался и остался жив РИА «Новости»

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Пленному украинскому солдату позволили позвонить супруге, и он столкнулся с неожиданной реакцией. Жена раскритиковала его за то, что он сдался в плен и остался жив. Видеоролик разместила в своем Telegram-канале военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

«Ну как так, сдаться в плен?» — возмутилась украинка, применив нецензурную брань.

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Пленный солдат попытался оправдаться и рассказал, что по их позиции стреляли свои же. Солдат заявил, что у него не было другого выхода. Однако супруга не высказала радости от того, что муж жив. Автор ролика предположил, что украинка надеялась получить компенсацию за смерть супруга.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что сдаться в плен было коллективным решением, чтобы «хоть кто-то остался жив». Солдаты ВСУ оказались в безвыходной ситуации и сложили оружие.