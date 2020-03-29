Жена премьера Канады вылечилась от COVID-19
«У меня для вас две новости: я чувствую себя намного лучше и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы», — цитирует Газета.ru Софи Грегуар-Трюдо.
Она поблагодарила всех за пожелания выздоровления и поддержала тех, кто еще борется с коронавирусом.
О заболевании Софи Грегуар-Трюдо стало известно 13 марта. Вместе с мужем Джастином Трюдо она ушла на карантин. В офисе премьера писали, что оба супруга чувствуют себя хорошо.
В Канаде, по последним данным, выявили 5655 случаев коронавируса, погибших — 60 человек. Всего в мире уже больше 664 тысяч пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся нашли в США, Италии, Китае, Испании и Германии.
Кроме супруги канадского премьер-министра, многие знаменитости объявили о положительном тесте на коронавирус. В частности, болезнь диагностировали у князя Монако Альбера II и принца Чарльза.