Жена премьера Канады вылечилась от COVID-19

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо объявила, что вылечилась от COVID-19. После положительного теста они вместе с супругом отправились на карантин.

«У меня для вас две новости: я чувствую себя намного лучше и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы», — цитирует Газета.ru Софи Грегуар-Трюдо.

Она поблагодарила всех за пожелания выздоровления и поддержала тех, кто еще борется с коронавирусом.

О заболевании Софи Грегуар-Трюдо стало известно 13 марта. Вместе с мужем Джастином Трюдо она ушла на карантин. В офисе премьера писали, что оба супруга чувствуют себя хорошо.

В Канаде, по последним данным, выявили 5655 случаев коронавируса, погибших — 60 человек. Всего в мире уже больше 664 тысяч пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся нашли в США, Италии, Китае, Испании и Германии.

Кроме супруги канадского премьер-министра, многие знаменитости объявили о положительном тесте на коронавирус. В частности, болезнь диагностировали у князя Монако Альбера II и принца Чарльза.