Мир 06 сентября 2023, 14:44 Жена премьера Армении впервые приехала в Киев Жена премьера Армении Акопян прибыла в Киев на саммит РИА «Новости»

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Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян примет участие в саммите первых леди и джентльменов по теме «Психическое здоровье: устойчивость и уязвимость будущего», который состоится сегодня в Киеве. Ее имя есть в перечне участников на сайте мероприятия.

Судя по информации, указанной в списке, Акопян станет спикером.

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По данным украинского издания Klymenko Time, жена Никола Пашиняна уже приехала на этот саммит в Киев. Это ее первый визит в столицу Украины.

Также издание сообщило, что Акопян намерена передать стране гуманитарную помощь, которую Украине якобы обещали еще в прошлом году. При этом ранее Армения не анонсировала предоставление такой помощи. Также пока непонятно, о каком характере и масштабе поддержки идет речь. Сообщается, что гумпомощь от Армении поступит впервые с начала украинского конфликта.

Встречи первых леди и джентльменов уже проходили в Киеве в 2021 и 2022 годах. Формат был идеей Украины.