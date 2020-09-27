Жена премьера Армении приехала в Нагорный Карабах

Жена политика пребывает в Степанакерте — столице Нагорного Карабаха.

«Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими „арцахскими“ братьями и сестрами», — сообщила Акопян.

Она посетила медицинский центр.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Власти Азербайджана обвинили Армению в обстреле приграничных районов и приступили к контрнаступательной операции. За время боевых действий военные освободили несколько поселений. Обе стороны сообщают о потерях среди гражданских лиц и солдат. Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно настроился покончить с конфликтом в Карабахе.

В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в развязывании войны против армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал дать «достойный ответ агрессии» Азербайджану. В стране и непризнанном Нагорном Карабахе объявлено военное положение. Парламент одобрил частичное введение военного положения.

Армения сбила 30 танков, около 20 беспилотников и три вертолета Вооруженных Сил Азербайджана, отметило ИА Nation News.

Россия готова выступить посредником в стабилизации конфликта в Карабахе, уже заявил глава МИД России Сергей Лавров.