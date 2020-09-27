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    27 сентября 2020, 18:16

    Жена премьера Армении приехала в Нагорный Карабах

    Алена Макаренко

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян находится в Нагорном Карабахе, подвергшемся обстрелам. Об этом она написала в Facebook.
    Жена премьера Армении приехала в Нагорный Карабах

    Жена политика пребывает в Степанакерте — столице Нагорного Карабаха.

    «Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими „арцахскими“ братьями и сестрами», — сообщила Акопян.

    Она посетила медицинский центр.

    Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Власти Азербайджана обвинили Армению в обстреле приграничных районов и приступили к контрнаступательной операции. За время боевых действий военные освободили несколько поселений. Обе стороны сообщают о потерях среди гражданских лиц и солдат. Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно настроился покончить с конфликтом в Карабахе.

    В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в развязывании войны против армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал дать «достойный ответ агрессии» Азербайджану. В стране и непризнанном Нагорном Карабахе объявлено военное положение. Парламент одобрил частичное введение военного положения.

    Армения сбила 30 танков, около 20 беспилотников и три вертолета Вооруженных Сил Азербайджана, отметило ИА Nation News.

    Россия готова выступить посредником в стабилизации конфликта в Карабахе, уже заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Новости SMI.FM