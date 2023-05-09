Мир 09 мая 2023, 15:25 Жена Порошенко заявила о страданиях от украинского нашествия Жена экс-президента Порошенко оговорилась и обвинила Украину в собственных страданиях РИА «Новости»

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Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина оговорилась и обвинила в страданиях Украины киевский режим. Об этом она заявила, выступая на мероприятии благотворительного фонда экс-главы страны. Видео опубликовал YouTube-канал «Новини.Live».

«Украина страдает от украинского нашествия», — заявила жена экс-президента.

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В начале апреля стало известно, что Марина Порошенко оказалась учредителем и акционером винного завода в Артемовске. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он признался, что очень удивился, когда узнал, кому на самом деле принадлежит предприятие по изготовлению шампанских вин. Артемовский завод считался самым крупным в Восточной Европе.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Порошенко открыто предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс.