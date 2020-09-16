Жена Порошенко возглавит список партии «Европейская солидарность» на выборах в Киеве

«Марина Порошенко возглавила список партии „Европейская солидарность“ на выборах в Киевсовет. Такое решение приняла конференция Киевской городской организации партии», — сказано в официальном сообщении партии.

На съезде «Европейской солидарности» Порошенко заявила о необходимости привести государственные строительные нормы к стандартам европейских столиц.

«И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь», — заявила она.

Супруга Порошенко отметила, что собирается превратить Киев в европейскую столицу с доступным транспортом и хорошей инфраструктурой, современными учреждениями медицины, образования, культуры. Она хочет, чтобы городом можно было гордиться и чтобы в нем комфортно было жить.

Известно, что по профессии Марина Порошенко — врач-кардиолог. Она кандидат медицинских наук, долгие годы занимается развитием инклюзивного образования и в целом гуманитарной деятельностью.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

Ранее стало известно, что СБУ Украины открыла 15 новых уголовных дел в отношении Петра Порошенко.