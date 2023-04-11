Мир 11 апреля 2023, 12:04 Жена Порошенко оказалась учредителем и акционером винного завода в Артемовске Пушилин: жена Порошенко числится учредителем винного завода в Артемовске РИА «Новости»

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В Артемовске начали всплывать коммерческие истории украинского режима, рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его данным, жена бывшего президента Украины Петра Порошенко оказалась основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в городе.

«Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске — там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — сообщил Пушилин.

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По его словам, такие факты наводят на мысль, что ВСУ так упираются в Артемовске совсем не потому, что это несокрушимая крепость, а потому, что там находятся активы украинских деятелей.

Артемовский завод шампанских вин выпускал игристые вина под собственными торговыми марками начиная с 1991 года. В 2016-м предприятие переименовали в Artwinery. На сайте компании утверждают, что это производство было самым большим в Восточной Европе, уточнило РИА «Новости».