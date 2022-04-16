Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать обмен ее супруга.

«Судилище, устроенное над Виктором не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную и принципиальную открытую позицию», — заявила она в видео, которое было размещено на ее YouTube-канале.

В возможность справедливого разбирательства по делу Виктора Медведчука, как отметила Марченко, она не верит. Ее супруг дал согласие на обмен, добавила она, если Москва и Киев смогут договориться по этому вопросу.

Сейчас, как отметила Марченко, в застенках СБУ содержатся тысячи заключенных. По ее словам, их забрали только за их позицию и попытки рассказать правду.

«Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюра, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие другие», — сказала Марченко. Она также попросила помочь в освобождении этих людей.

О задержании Медведчука СБУ сообщила 12 апреля. По словам президента Украины Владимира Зеленского депутат сбежал из-под домашнего ареста и скрывался несколько недель. Сегодня стало известно, что Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене. Ранее Марченко также обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой поспособствовать в освобождении ее мужа.