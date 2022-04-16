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    16 апреля 2022, 19:13

    Жена Медведчука обратилась к властям Саудовской Аравии с просьбой помочь в освобождении мужа

    Жена Медведчука попросила власти Саудовской Аравии помочь освободить мужа

    Максим Зинкин

    Супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой поспособствовать в освобождении ее мужа, попавшего в плен СБУ. Обращение размещено на ее YouTube-канале.

    Она предложила помочь с обменом на мужа попавших в плен Донецкой Народной Республики граждан Великобритании. Марченко напомнила принцу о его теплых отношениях с Великобританией.

    «Вы могли бы использовать этот рычаг и попросить Бориса Джонсона повлиять на президента Владимира Зеленского с целью обмена моего мужа на британских граждан», — заявила она.

    Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских военных.

    Ранее Оксана записывала видеообращение к Зеленскому, потребовав освободить супруга.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно, хочет ли Медведчук участия России в его освобождении.