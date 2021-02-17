Жена Ким Чен Ына впервые с 2020 года появилась на публике. Фото

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. В сопровождении своего супруга Ри Соль Чжу посетила концерт в честь дня рождения Ким Чен Ира, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Ким Чен Ир — бывший глава КНДР, он отец действующего лидера страны Ким Чен Ына.

Ри Соль Чжу не появлялась на публике с января 2020 года. Такое долгое отсутствие жены северокорейского лидера вызвало множество слухов о ее возможной болезни или беременности. Кто-то решил, что Ри Соль Чжу просто боится коронавируса, пик распространения которого пришелся на 2020 год, но были и те, кто предполагал, что женщина могла быть казнена.

Слухи о возможных причинах «пропажи» супруги лидера КНДР только усилились, после того как в ноябре прошлого года СМИ назвали правой рукой Ким Чен Ына певицу Хен Сон Воль. Ранее у них были любовные отношения. Певица была рядом с главой Северной Кореи во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Она провожала гостей к своим местам и забирала цветы, которые дарили Ким Чен Ыну. Раньше этим занималась младшая сестра руководителя КНДР Ким Е Чжон.