Жена канадского премьера Трюдо заболела COVID-19

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо прошла тестирование, которое показало положительные результаты. Она почувствовала симптомы недомогания после возвращения из Великобритании и по совету врачей сделала анализы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы канадского правительства Кэмерона Ахмада сообщило РИА «Новости». Он заявил, что женщина будет находиться в изоляции и примет все меры предосторожности. Болезнь протекает в легкой форме.

У Джастина Трюдо нет симптомов заболевания, но он будет находиться на домашнем карантине. Несмотря на то, что тест он не проходил, врачи уверены, что общавшиеся с ним в последнее время люди вне опасности.

Канадский премьер будет исполнять свои обязанности в полной мере, но все личные встречи проведет в телефонном режиме. 13 марта он обратится к нации.

В Канаде зафиксировано 138 случаев заражения. Один инфицированный умер, девять полностью излечились.

Во всем мире по последним данным заражено 118 тысяч человек. Около 4,3 тысяч умерли. В России инфицированы 34 человека.