Жена канадского премьера Трюдо заболела COVID-19
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы канадского правительства Кэмерона Ахмада сообщило РИА «Новости». Он заявил, что женщина будет находиться в изоляции и примет все меры предосторожности. Болезнь протекает в легкой форме.
У Джастина Трюдо нет симптомов заболевания, но он будет находиться на домашнем карантине. Несмотря на то, что тест он не проходил, врачи уверены, что общавшиеся с ним в последнее время люди вне опасности.
Канадский премьер будет исполнять свои обязанности в полной мере, но все личные встречи проведет в телефонном режиме. 13 марта он обратится к нации.
В Канаде зафиксировано 138 случаев заражения. Один инфицированный умер, девять полностью излечились.
Во всем мире по последним данным заражено 118 тысяч человек. Около 4,3 тысяч умерли. В России инфицированы 34 человека.