    03 апреля 2020, 13:43

    Жена Ярошенко надеется, что власти США отпустят ее супруга во время пандемии коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Жена Константина Ярошенко пообщалась с НСН. Виктория рассказала, что надеется, что власти США смилуются и отпустят ее супруга домой во время пандемии коронавируса.

    Виктория запросила у властей США освобождения мужа из американской тюрьмы Данбери в связи с пандемией коронавируса.

    Она надеется, что Соединенные Штаты смилуются и отпустят Ярошенко. По ее словам, он не переживет заражения. У Константина снижен иммунитет из-за того, что он постоянно на таблетках. В связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики.