Жена Ярошенко надеется, что власти США отпустят ее супруга во время пандемии коронавируса

Виктория запросила у властей США освобождения мужа из американской тюрьмы Данбери в связи с пандемией коронавируса.

Она надеется, что Соединенные Штаты смилуются и отпустят Ярошенко. По ее словам, он не переживет заражения. У Константина снижен иммунитет из-за того, что он постоянно на таблетках. В связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики.