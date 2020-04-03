Жена Ярошенко надеется, что власти США отпустят ее супруга во время пандемии коронавируса
Жена Константина Ярошенко пообщалась с НСН. Виктория рассказала, что надеется, что власти США смилуются и отпустят ее супруга домой во время пандемии коронавируса.
Виктория запросила у властей США освобождения мужа из американской тюрьмы Данбери в связи с пандемией коронавируса.
Она надеется, что Соединенные Штаты смилуются и отпустят Ярошенко. По ее словам, он не переживет заражения. У Константина снижен иммунитет из-за того, что он постоянно на таблетках. В связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики.