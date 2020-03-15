Жена испанского премьера заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Врачи провели тестирование среди ближайшего окружения премьера, и положительный результат дали только анализы его жены.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Как с Гомес, так и с председателем [правительства] все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения», — сказано в сообщении.

Правительство Испании ранее на 15 дней ввело состояние «повышенной готовности» и ограничило передвижение граждан.

Анализы, которые 13 марта сдала жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, также показали положительный результат. Софи Грегуар-Трюдо почувствовала недомогание после визита в Великобританию. Джастин Трюдо самоизолировался, и работает дома. Все личные контакты происходят по телефону.