Жена Хашукджи потребовала справедливости после доклада США о его убийстве

Хатидже Дженгиз — гражданская жена погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи — разместила в Twitter его фотографию с хэштегом #justiceforjamal («справедливость для Джамаля»). Так она отреагировала на публикацию отчета США о его убийстве.

Накануне в Вашингтоне опубликовали отчет директора национальной разведки о расследовании преступления. Разведчики считают, что устранение журналиста одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Осенью 2020 года Дженгиз подала иск в американский суд против наследного принца и других чиновников королевства.

Джамаля Хашукджи убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда его заманили под предлогом получения документов о разводе. Они были нужны, чтобы жениться на Дженгиз.

Сотрудники посольства и приехавшие из королевства силовики разыграли спектакль с переодеванием в одежду Хашукджи. Однако довольно быстро выяснилось, что журналиста убили в посольстве в день визита. Его тело до сих пор не нашли, убийцы получили длительные тюремные сроки.