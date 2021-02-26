Жена Эрдогана трогательно поздравила его с днем рождения

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравление от супруги. Первая леди страны Эмине Эрдоган опубликовала соцсетях совместное фото с лаконичной подписью.

Запись появилась в Twitter жены Эрдогана и набрала более 5,4 тысячи ретвитов и свыше 37,3 тысячи лайков.

«С днем ​​рождения…» — написала Эмине Эрдоган. Пост она проиллюстрировала снимком, где супруги держат друг друга за руки.

В комментариях пользователи вспомнили, как пара выглядела в молодости, и пожелали чете счастья.