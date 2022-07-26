Жена экс-канцлера Германии опровергла его слова о цели визита в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву для проведения переговоров, рассказала его супруга Со Ен Шредер-Ким изданию Spiegel. До этого экс-канцлер сам сообщил СМИ, что решил провести в столице России несколько дней отпуска, поскольку «Москва — красивый город».

Жена бывшего главы немецкого правительства опровергла слова мужа.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — заявила Шредер-Ким.

По данным Spiegel, бывший глава немецкого правительства прибыл в Москву через Баку в воскресенье, 24 июля, а уехать намерен сегодня. Журналисты издания предположили, что на переговорах будут обсуждаться поставки газа по «Северному потоку». С кем именно проходит обсуждение, неизвестно.

В последний раз перед этим Шредер наносил официальный визит в Москву в марте. Тогда он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. В этот раз такая встреча не планируется, но «не исключены возможности контактов», сообщило немецкое издание со ссылкой на представителя Кремля.