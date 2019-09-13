Жена чуть не убила мужа за воспоминания о погибшей в теракте бывшей девушке
Мужу пришлось оправдываться за чувства к погибшей в 9/11 бывшей
Копии башен-близнецов в Нью-Йорке зажгли в память жертв 11 сентября — фотоПодробнее
Девушка InfamousCut7 находилась на 67 этаже одного из небоскребов, в который врезался самолет с террористами. Перед смертью она не позвонила своему возлюбленному и не отправила ему сообщение.
Пользователь Reddit был откровенен до конца: он вспомнил о том страшном дне, потому что сам был на волосок от смерти из-за произошедшего с ним недавно инцидента.
Пост с этой историей был проиллюстрирован четырьмя фотографиями. На трех из них молодые люди были вместе. InfamousCut7 признался, что «всегда будет скучать по ней», и что «она всегда будет большой частью его жизни».
Уже через несколько часов разгневанная супруга позвонила и устроила скандал. Она обвиняла мужчину в том, что он ее не любит, и даже поинтересовалась, не планирует ли он развестись.
«По ее словам, это был удар в лицо, — такая публикация в Facebook», — признался InfamousCut7.
Он рассказал читателям портала, что искренне любит свою жену и не хотел ее обидеть, а потому пришлось удалить пост. В конце он поинтересовался у других, правильно ли он поступил, что посвятил свою запись в Facebook погибшей 18 лет назад возлюбленной.
Комментаторы тут же разбились на два лагеря. Одни защищали человека, чье сердце тронуто печалью, другие — его жену.
«Я вдова. Ваша жена очень не уверена в себе. Погибшая девушка не может как-либо повлиять на ваши отношения», — написала пользовательница Ella0508.
Некий HMoney214 уверен: InfamousCut7 неправильно сформулировал свои мысли, поэтому жена и разгневалась. Решить проблему может только обстоятельный и откровенный разговор.