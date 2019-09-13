Жена чуть не убила мужа за воспоминания о погибшей в теракте бывшей девушке

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Девушка InfamousCut7 находилась на 67 этаже одного из небоскребов, в который врезался самолет с террористами. Перед смертью она не позвонила своему возлюбленному и не отправила ему сообщение.

Пользователь Reddit был откровенен до конца: он вспомнил о том страшном дне, потому что сам был на волосок от смерти из-за произошедшего с ним недавно инцидента.

Пост с этой историей был проиллюстрирован четырьмя фотографиями. На трех из них молодые люди были вместе. InfamousCut7 признался, что «всегда будет скучать по ней», и что «она всегда будет большой частью его жизни».

Уже через несколько часов разгневанная супруга позвонила и устроила скандал. Она обвиняла мужчину в том, что он ее не любит, и даже поинтересовалась, не планирует ли он развестись.

«По ее словам, это был удар в лицо, — такая публикация в Facebook», — признался InfamousCut7.

Он рассказал читателям портала, что искренне любит свою жену и не хотел ее обидеть, а потому пришлось удалить пост. В конце он поинтересовался у других, правильно ли он поступил, что посвятил свою запись в Facebook погибшей 18 лет назад возлюбленной.

Комментаторы тут же разбились на два лагеря. Одни защищали человека, чье сердце тронуто печалью, другие — его жену.

«Я вдова. Ваша жена очень не уверена в себе. Погибшая девушка не может как-либо повлиять на ваши отношения», — написала пользовательница Ella0508.

Некий HMoney214 уверен: InfamousCut7 неправильно сформулировал свои мысли, поэтому жена и разгневалась. Решить проблему может только обстоятельный и откровенный разговор.