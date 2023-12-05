Мир 05 декабря 2023, 13:11 Жена Буданова прошла курс лечения после отравления тяжелыми металлами ГУР Минобороны Украины: жена Буданова находится в удовлетворительном состоянии Keystone Press Agency / Global Look Press

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Состояние сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены главы ведомства Марианны Будановой нормализовалось. Они прошли курс лечения, сообщил украинскому сайту «Обозреватель» представитель управления Андрей Юсов.

По его словам, все отравленные обратились к врачам и прошли назначенное лечение. Юсов отметил, что они остались под постоянным медицинским наблюдением. Врачи продолжат терапию.

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«Состояние здоровья офицеров и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное», — сказал Юсов.

Сотрудники ГУР и Марианна Буданова отравились тяжелыми металлами, которые не использовали ни в быту, ни в военном деле. По предварительной версии, их намеренно добавили в еду.

В управлении устроили внутреннее расследование. «Известия» сообщили, что жена главы украинской разведки принимала активное участие в политической жизни страны и в прошлом выдвигалась в депутаты от партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко.