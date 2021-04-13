Жена Байдена вышла в свет в чулках и задала тренд пенсионеркам

Первая леди США Джилл Байден стала своего рода примером для подражания после выхода на публику в сетчатых чулках. Теперь колготки с узорами стали трендом среди пенсионерок, сообщил New York Post.

Писательница Шерилл Беллман попозировала для издания в черных рубашке, пиджаке, юбке и колготках с принтом в виде цветов. 76-летняя Беллман заявила, что «никогда не чувствовала себя такой сексуальной». Раньше, как отметила женщина, она одевалась достаточно скромно, и ей попросту не хватало смелости купить подобные чулки.

Экс-модель Альва Чинн и вовсе призналась, что в молодости осуждала женщин старше 30 лет, которые надевали сетчатые чулки и юбки выше колена. Но теперь ее взгляды изменились, более того Чинн стала призывать женщин носить то, что им нравится. Бывшая модель позировала в белых водолазке и плиссированной юбке, черных кардигане и балетках, также на ней были колготки с ромбовидным узором.

Стилист и дизайнер Регина Кравиц заметила, что женщина любого возраста имеет право выглядеть изысканно и сексуально. Осуждение первой леди США из-за ее колготок со стороны выглядит смешно, считает Кравиц. Для статьи 70-летняя женщина снялась в оранжевой байкерской куртке, черной юбке и леопардовых туфлях на каблуках. Главным атрибутом ее наряда стали сетчатые чулки.