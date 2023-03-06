Мир 06 марта 2023, 06:00 Жена Байдена сочла нелепой идею теста на умственные способности мужа CNN: жена Байдена Джилл назвала смехотворной идею теста на умственные способности мужа Pxhere

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Жена президента США Джо Байдена Джилл заявила, что ее супруг не станет проходить тест на умственные способности. Саму идею ввести такую проверку она назвала «смехотворной» в интервью телеканалу CNN.

«Смехотворно <…> Мы не станем даже обсуждать такое», — заявила первая леди США.

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Она отвергла основной аргумент противников переизбрания главы Белого дома на второй срок — его возраст.

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«Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину и встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским?» — задалась вопросом жена Байдена, говоря о его поездке в Киев, которая состоялась в феврале.

Она призвала посмотреть на ежедневные действия американского президента.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, ранее призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет. По ее мнению, страна не преуспеет, если продолжит полагаться на тех, чей расцвет пришелся на прошлый век.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявление Хейли, отмечала ранее, что претензии к возрасту президента США не отражают реальности, в которой он достигает успехов.

В ноябре 2022 года Джо Байдену исполнилось 80 лет. Действующий американский президент является старейшим главой государства в истории страны.