Жена Байдена снова заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден в среду снова получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, об этом сообщил телеканал CNN. 21 августа супруга американского президента сдала два теста с отрицательным результатом.

Первый раз Джилл Байден заболела ковидом 15 августа, после положительного результата она ушла на самоизоляцию. Симптомы у первой леди умеренные, так как она планово вакцинировалась и ревакцинировалась.

На изоляции супруга американского лидера провела пять дней. В это время Байден работала над планированием предстоящего осеннего семестра для своей работы профессором английского языка в муниципальном колледже Северной Вирджинии.

«Байден… вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду». — говорится в сообщении телеканала.

Новых симптомов у первой леди не появилось. Близкие контакты Джилл Байден уже уведомили. Тест главы Белого дома Джо Байдена показал отрицательный результат.