«Желтые жилеты» забросали полицейских камнями во время акции

Участники акции «Желтые жилеты» забросали полицейских камнями. В Париже продолжаются беспорядки. По предварительным данным, под стражу отправили 86 человек.

На странице местных правоохранительных органов в Twitter появилась информация о 200 задержанных манифестантов. Также парижане оставляют на их странице видео с уличных беспорядков.

На кадрах видно, как активисты громят машины, кидают предметы в полицейских и громко кричат. По данным телеканала BFMTV, под стражу уже отправили 86 человек, 35 участникам выписаны штрафы.

Протестные акции в Париже начались после окончания летних отпусков. Чтобы остановить активистов и не допустить массовое скопление людей там, где это запрещено, силовики применяют дубинки и слезоточивый газ. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что протесты во Франции связаны с увеличением пенсионного возраста, передает Национальная служба новостей.