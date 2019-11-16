«Желтые жилеты» выстроили баррикады на площади Италии
Недовольные граждане выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов. После этого они подожгли их. В итоге пламя перекинулось на электрощит у одного из входов в метрополитен.
По указанному адресу приехали пожарные.
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На площади Италии дежурят наряды полицейского спецназа. Стражи порядка время от времени кидают в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки. В ответ «желтые жилеты» выкрикивают оскорбительные лозунги, кидаются стеклянными бутылками и мусором.
Над площадью постоянно повисает густой едкий дым. В нем слышны хлопки от разрыва снарядов и крики собравшихся, передает агентство.
Протестующие в Париже подготовили одновременно несколько акций протеста. Их выход на улицы приурочен к первой годовщине «желтых жилетов», которая исполнится 17 ноября.
Тогда митингующие требовали от властей Франции не повышать налог на дизельное топливо и цены на бензин. Позднее граждане прибавили в свой перечень и другие требования, в том числе отставку президента Эммануэля Макрона.
Субботние акции протеста стали традиционными. Собравшиеся часто устраивают беспорядки и стачки с полицейскими.