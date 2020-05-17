«Желтые жилеты» вышли протестовать после снятия ограничений во Франции

Самая крупная акция с участием 350 человек прошла в городе Монпелье. Пострадала одна женщина. При этом митингующие в большинстве имели при себе средства индивидуальной защиты. Участники движения недовольны теми методами, которые правительство выбирает для борьбы с COVID-19.

В Лионе на улицы вышло около трехста человек, в Сен-Назере — 130, а в Бордо на улицы вышло примерно 50 человек. В Тулузе и Нанте несколько групп протестующих собрались на митинг, но быстро разошлись после того, как полицейские их оштрафовали.

Французские власти заявили, что подобные акции вне закона по причине действующих мер против пандемии коронавируса нового типа. Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер уточнил, что запрещены собрания десяти и более человек.

Сейчас во Франции за последние сутки выявили 563 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране 142 тысячи больных и 27 625 летальных исходов.

Впервые во Франции протесты «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года. Причиной стали сначала повышенные цена на бензин, а потом и социально-экономические преобразования.