07 января 2023, 21:55
«Желтые жилеты» вышли на протестную акцию против роста цен во Франции
Манифестация «желтых жилетов» против инфляции и роста цен началась в Париже
Сотни участников движения «желтые жилеты» вышли на протестную акцию 7 января. Люди выступают против пенсионной реформы, инфляции, а также роста цен на энергоносители. По информации телеканала BFM, только на улицах Парижа собрались около 500 человек.
По данным организаторов протестов, акции также состоялись в Авиньоне, Мюлузе, Страсбурге и Тулузе.
Реклама
В Париже митингующие собрались в седьмом округе города и направились маршем к площади Батайон дю Пасифик.
Реклама
В ходе демонстрации не зафиксировали никаких происшествия, отметили в префектуре полиции Парижа. У протестующих в руках были плакаты с призывами отменить проведение пенсионной реформы. Также манифестанты требовали принятия мер по защите населения от последствий инфляции.
Генеральный директор парижского Центра изучения и наблюдения за условиями жизни Сандра Обьян отметила, что в 2022 году на 12% выросли цены на продукты и стоимость отопления.
«По оценкам центра, 70% населения Франции пришлось пересмотреть свой образ жизни в сторону экономии в связи с инфляцией», — привел ее слова ТАСС.
В Страсбурге на акцию «желтых жилетов» вышли около 200 сторонников, в Мюлузе немного меньше — порядка 150. Демонстрации, по данным правоохранителей, прошли без столкновений.
Париж
Франция
Общественные акции
Реклама
Реклама