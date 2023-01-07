Мир 07 января 2023, 21:55 «Желтые жилеты» вышли на протестную акцию против роста цен во Франции Манифестация «желтых жилетов» против инфляции и роста цен началась в Париже Pxhere

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Сотни участников движения «желтые жилеты» вышли на протестную акцию 7 января. Люди выступают против пенсионной реформы, инфляции, а также роста цен на энергоносители. По информации телеканала BFM, только на улицах Парижа собрались около 500 человек.

По данным организаторов протестов, акции также состоялись в Авиньоне, Мюлузе, Страсбурге и Тулузе.

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В Париже митингующие собрались в седьмом округе города и направились маршем к площади Батайон дю Пасифик.

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В ходе демонстрации не зафиксировали никаких происшествия, отметили в префектуре полиции Парижа. У протестующих в руках были плакаты с призывами отменить проведение пенсионной реформы. Также манифестанты требовали принятия мер по защите населения от последствий инфляции.

Генеральный директор парижского Центра изучения и наблюдения за условиями жизни Сандра Обьян отметила, что в 2022 году на 12% выросли цены на продукты и стоимость отопления.

«По оценкам центра, 70% населения Франции пришлось пересмотреть свой образ жизни в сторону экономии в связи с инфляцией», — привел ее слова ТАСС.

В Страсбурге на акцию «желтых жилетов» вышли около 200 сторонников, в Мюлузе немного меньше — порядка 150. Демонстрации, по данным правоохранителей, прошли без столкновений.