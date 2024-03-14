Мир 14 марта 2024, 11:50 Железный занавес между Россией и Прибалтикой пообещали создать в Латвии Премьер Латвии Силиня: между РФ и Прибалтикой появится железный занавес Attila Husejnow / Global Look Press

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Страны Прибалтики и Россию в будущем разделит железный занавес. Об этом на публичном мероприятии в Вашингтоне заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, ее слова привело РИА «Новости».

«В будущем, как мы понимаем, между Россией с Белоруссией и странами Прибалтики появится железный занавес», — сказала она.

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Силиня при этом отметила, что ее страна пока не смогла обеспечить собственную энергетическую независимость от поставок газа и нефти из России.

В конце февраля сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Однако ограничения не распространяются на продукцию, которая следует через территорию страны транзитом.

В начале января стало известно, что более тысяче российских граждан грозит депортация из Латвии. Речь шла о людях, которые не подали заявление на получение вида на жительство в стране согласно требованиям закона об иммиграции.