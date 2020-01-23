Железные дороги Украины перейдут в управление Германии
Украина передает свои железные дороги в управление немецкой компании Deutsche Bahn на 10 лет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что накануне подписали меморандум с организацией, написало ИА RNS.
В ближайшее время стороны доработают детали и подпишут соответствующие документы.
Премьер-министр сказал, что данным поступком Украина показывает, что готова быть открой миру, инвестициям и новым стандартам. Он уточнил, что это решение является «экосистемным».