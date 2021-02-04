«Железные дороги» Молдавии обанкротились и полностью прекратили движение

С 12 февраля государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) полностью прекращает движение местных и пригородных поездов. Об этом было заявлено на заседании парламентской комиссии.

Представитель ЖДМ заявил, что пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются предприятию ежемесячным ущербом в 9–12 миллионов леев (это порядка 600–800 тысяч долларов).

«Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей», — передает его слова «Интерфакс-Украина».

Сейчас в Молдове ходят только три пригородных поезда — Кишинев–Унгены, Кишинев–Бендеры и Бельцы–Окница, следует из данных, представленных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам. При этом свыше 70% перевозимых на указанных поездах пассажиров — это сотрудники самой компании.

С марта 2020 года из-за коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, среди которых были прибыльные маршруты Кишинев–Москва, Кишинев–Санкт-Петербург, Кишинев–Одесса и ряд других, напомнили представители ЖДМ. Причем, по их словам, сотрудникам железной дороги продолжали выплачивать зарплаты.

На сегодня зарплаты не выплачиваются уже более полугода, долги по выплатам составляют порядка трех миллионов долларов.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон выразил мнение, что в будущем может занять должность премьера республики. Додон считает, что у него достаточно опыта для этого. Поэтому после очередных парламентских выборов он вполне может получить эту должность.