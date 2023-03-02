Мир 02 марта 2023, 01:24 «Железные дороги Литвы» задумали полностью отказаться от грузов из России и Белоруссии РИА «Новости»

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Компания Lietuvos Geležinkeliai («Железные дорога Литвы») планирует полностью отказаться от перевозки грузов из России и Белоруссии по территории Литвы. Об этом заявил генеральный директор организации Эгидиюс Лазаускас. Его слова передал ТАСС.

Как отметил Лазаускас, компания не хочет работать «с клиентами риска и зарабатывать деньги любой ценой». Он напомнил, что «Железные дорога Литвы» планируют максимально отстраниться от российского и белорусского рынков.

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Глава компании назвал вероятной предпосылкой для полного отказа от грузов из Белоруссии и России невозможность хорошего контроля за перевозкой товаров, которые включили в санкционные списки.

«Если мы увидим, что не можем обеспечить действенный контроль, проще совсем перекрыть этот поток», — добавил Эгидиюс Лазаускас.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад проявить решительность и переступить красные линии по поставкам вооружений Украине. Политик заявил, что западным партнерам нужно объединить усилия и перестать тратить впустую.