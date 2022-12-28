Мир 28 декабря 2022, 14:21 Железнодорожный состав, перевозивший аммиак, сошел с рельсов в Сербии

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Власти сербского города Пирот объявили режим ЧС после ситуации с железнодорожным составом, который сошел с рельсов. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Грузовой поезд, перевозивший аммиак, сошел с рельсов. В связи с утечкой газа, десятки людей обратились в больницу с признаками отравления, сообщили «Дни.ру».

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Жителей города попросили оставаться дома из-за высокой концентрации ядовитого вещества в воздухе.

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