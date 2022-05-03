Железнодорожный оператор из Финляндии VR Group заявил об уходе из России

Железнодорожный оператор из Финляндии VR Group решился на полноценное прекращение работы в России. Представители компании опубликовали соответствующее заявление на сайте.

«Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года», — сообщили они.

Также в VR Group отметили, что компания стремится как можно быстрее прекратить сотрудничество с РФ. Представители финского оператора сообщили, что ассоциированные компании и дочерние предприятия по грузоперевозкам VR выставит на продажу. Контракты компании с РЖД расторгнут одновременно с окончанием перевозок.

Компания уже начала переговоры о продаже своих активов и дочерних предприятий. На продажу выставили Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также российскую дочернюю компанию Finnlog. В случае, если сделки не состоятся, активы ликвидируют.

«По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить движение до окончания срока уведомления, но мы все еще продолжаем переговоры о том, чтобы остановить движение быстрее. В любом случае все российские грузоперевозки, осуществляемые VR, завершатся не позднее конца года», — заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола.