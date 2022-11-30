Мир 30 ноября 2022, 21:56 Железнодорожники намерены провести масштабную забастовку во Франции

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Во Франции железнодорожники планируют провести масштабную забастовку, чтобы потребовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Национальная компания железных дорог намерена сократить 60% рейсов поездов на линии со 2 по 4 декабря включительно. Сокращения в основном коснутся высокоскоростные составы TGV. Пассажиры отмененных рейсов должны получить СМС-сообщения об отмене.