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Железнодорожная компания Эстонии отчиталась об убытках из-за санкций против России

Убытки эстонской компании Eesti Raudtee из-за санкций против РФ составят 20 миллионов евро

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Из-за санкций против России национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee не сможет получить в 2022 году около 20 миллионов евро. Такое заявление сделал председатель правления компании Кайдо Циммерманн.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Циммерманна, сказанные им в эфире радиостанции Vikerraadio.

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«В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов евро, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми», — отметил Циммерманн.

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Председатель правления компании сообщил, что в августе прошлого года Эстонию через три пограничных пункта проходило около семи поездов в день, сегодня через пункт проходят не больше трех поездов в день, отметил RT.

«А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры — один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие, и это связано с введенными против России санкциями», — отметил председатель правления Eesti Raudtee.

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