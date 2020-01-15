Железняк ответил разочаровавшемуся президенту Эстонии

По информации «Экономики сегодня», Железняк назвал высказывание Кальюлайд нелепым.

«Разочарование, высказанное президентом Эстонии относительно якобы отсутствия свободы и демократии в России, звучит крайне странно и нелепо, особенно на фоне прямого нарушения прав русскоязычного населения прибалтийской республики и откровенного давления на независимые СМИ», — пояснил политик.

Он обратил внимание на то, что Россия часто защищает русскоговорящих эстонцев. По словам Железняка, они чувствуют ущемление в правах в Эстонии.

«Официальный Таллин наглядно продемонстрировал курс на ликвидацию русскоязычного образования и осенью прошлого года одобрил закрытие последней русской школы города Кейла. И как бы ни прикрывались власти республики идеей об „интеграции“ эстонской молодежи, налицо сегрегация по языковому признаку и попытка лишить русскоговорящее население возможности обучать детей на родном языке», — уточнил депутат.

Политик добавил, что Таллин мешает работе российской независимой прессы. Он напомнил о ситуации с изданием Sputnik.

«Рассуждать о свободе и учить Россию демократии Эстонии, которая заражена русофобией, явно не пристало. Нам в свою очередь тоже очень жаль, что в стране, гордо являющейся членом Евросоюза, происходят грубейшие нарушения прав человека и попираются ценности, которыми так на словах дорожит европейское общество», — подчеркнул Железняк.

Ранее Керсти Кальюлайд заявила, что Россия не оправдала надежд эстонцев.