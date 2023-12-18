18 декабря 2023, 08:29
Железная скульптура символа Буэнос-Айреса сломалась во время урагана
Naciоn: ураган сломал железную скульптуру — символ Буэнос-Айреса
В Буэнос-Айресе прошел сильный ураган. Из-за мощного ветра сломался символ города — железная скульптура Floralis Genеrica. Об этом сообщила газета Naciоn.
«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, в результате сильного метеорологического явления отвалился один из лепестков», — рассказали авторы материала.
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Источники газеты в правительстве Буэнос-Айреса подтвердили информацию, что лепесток железной скульптуры сломался. Сроки ремонта городской достопримечательности не установили.
Авторы материала уточнили, что железная скульптура Floralis Genеrica в высоту около 20 метров. Ее создал аргентинский архитектор Эдуардо Каталано в 2002 году, выразив таким образом «уважение цветам». Особенность этой скульптуры в том, что особый механизм раскрывает лепестки на восходе и закрывает их на закате.
В конце ноября Крым накрыл мощный шторм и ураган. По словам главы МЧС республики Сергея Садаклиева, ущерб составил около 39,7 миллиарда рублей.
Аргентина
Ураган
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