Железная дорога на Украине скоро полностью остановится

На Украине изношено 97% подвижного состава. А поезда передвигаются со скоростью, которая в разы меньше, чем у стран-соседей. По мнению Червоненко, менять обстановку нужно как можно быстрее — в течение ближайшего года.

«Ситуация в железной дороге на сегодня, я вам говорю как правильный министр, приведет к тому, что мы в течение года можем получить коллапс и остановку железной дороги», — отметил он.

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Бывший министр напомнил, что Украина — аграрная страна. Однако там средняя скорость движения зерновоза составляет 60-70 километров в сутки. Для сравнения: по железным дорогам Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии составы развивают скорость до 270-300, а в России — до 450-500.

«У агрессора!» — отметил Червоненко.

Если не провести реформы в этой сфере, государство потеряет несколько процентов ВВП.