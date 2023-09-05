Мир 05 сентября 2023, 04:04 Желание Зеленского присоединить Украину к НАТО вызвало раздражение у США Figaro: США раздражает желание Зеленского быстро присоединить Украину к НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Желание украинского президента Владимира Зеленского быстро присоединить Украину к Североатлантическому альянсу раздражает американскую сторону. Об этом заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

«Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах», — сказал он.

Реклама

Журналист отметил, что Вашингтон может хотеть мирного решения украинского конфликта.

Ранее британские СМИ сообщили, что Зеленский и глава США Джо Байден не нашли общего языка во время первой встречи в 2021 году. Как отмечали журналисты, еще с 2019 года, когда нынешний президент Украины занял свой пост, украинское руководство добивалось встречи с американским лидером.

После избрания Байдена на должность главы государства Зеленскому удалось исполнить желаемое. Однако тогда украинский президент был не лучшего мнения об американском коллеге из-за отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2».