Мир 04 марта 2023, 13:19 Желание защитить жителей Донбасса назвали мотивацией Путина Экс-разведчик США Риттер: Путиным движет желание защитить русских людей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин стремится защитить русских людей, которые подверглись нападению со стороны Украины. Об этом бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

«Когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — заявил Риттер.

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Офицер напомнил, что Путин несет ответственность за русскую нацию. Причем она не ограничивается российской территорией, а определяется этнической принадлежностью, религией и культурой.

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В конце февраля американский разведчик предрек катастрофу при попытке развалить Россию. Он отметил, что за всю историю ни одна ядерная держава не оказывалась в числе побежденных.

Риттер также предупредил Украину о потере новых областей при продолжении военных действий против России.