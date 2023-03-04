04 марта 2023, 13:19
Желание защитить жителей Донбасса назвали мотивацией Путина
Экс-разведчик США Риттер: Путиным движет желание защитить русских людей
Президент России Владимир Путин стремится защитить русских людей, которые подверглись нападению со стороны Украины. Об этом бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Justin Podur.
«Когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — заявил Риттер.
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Офицер напомнил, что Путин несет ответственность за русскую нацию. Причем она не ограничивается российской территорией, а определяется этнической принадлежностью, религией и культурой.
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В конце февраля американский разведчик предрек катастрофу при попытке развалить Россию. Он отметил, что за всю историю ни одна ядерная держава не оказывалась в числе побежденных.
Риттер также предупредил Украину о потере новых областей при продолжении военных действий против России.
Владимир Путин
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