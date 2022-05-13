Некоторые страны Евросоюза не одобрили желание Еврокомиссии поддержать Венгрию, выступающую за отказ от российской нефти. Ситуация стала кошмаром для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, написал в своей статье для Daily Express журналист Энтони Ашкенази.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС», — заявил автор материала.

Он отметил, что Евросоюз не сможет пойти вперед в вопросе введения санкций против России, если на это не дадут свое согласие все 27 стран. При этом эмбарго на российскую нефть не отвечает интересам Венгрии из-за энергетической инфраструктуры и особенностей расположения страны.

Ранее глава Еврокомиссии признала, что Евросоюзу довольно непросто прийти к одному мнению по вопросу отказа от российской нефти. По ее словам, входящие в ЕС страны находятся пока на разной степени готовности к такому шагу. Но председатель ЕК подчеркнула, что переговоры по этой теме продолжаются.