Желание Запада наказать Россию стало кошмаром для главы ЕК — СМИ
Daily Express: в ЕС выступили против желания ЕК поддержать отказ Венгрии от нефти России
Некоторые страны Евросоюза не одобрили желание Еврокомиссии поддержать Венгрию, выступающую за отказ от российской нефти. Ситуация стала кошмаром для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, написал в своей статье для Daily Express журналист Энтони Ашкенази.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержки у других членов ЕС», — заявил автор материала.
Он отметил, что Евросоюз не сможет пойти вперед в вопросе введения санкций против России, если на это не дадут свое согласие все 27 стран. При этом эмбарго на российскую нефть не отвечает интересам Венгрии из-за энергетической инфраструктуры и особенностей расположения страны.
Ранее глава Еврокомиссии признала, что Евросоюзу довольно непросто прийти к одному мнению по вопросу отказа от российской нефти. По ее словам, входящие в ЕС страны находятся пока на разной степени готовности к такому шагу. Но председатель ЕК подчеркнула, что переговоры по этой теме продолжаются.