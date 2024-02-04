Мир 04 февраля 2024, 10:38 Желание Запада начать войну с Россией объяснили позицией Путина Политик Фергюсон: Запад хочет развязать войну с Россией из-за позиции Путина Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Позиция президента Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам, вынудила Запад на попытки спровоцировать войну с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил британский политик Джим Фергюсон.

Британские власти, по его словам, хотят вооруженного противостояния с РФ и готовы пойти на крайние меры.

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«Готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели», — подчеркнул Фергюсон.

Политик пояснил, что именно нежелание Путина идти на поводу у нового мирового порядка, насаждаемого западными странами, стало причиной подобного настроя.

Президент России, указал Фергюсон, занял сторону собственного народа, поэтому и не нравится глобалистам.

«Вот почему они никак не оставят его в покое», — заключил он.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить разговоры о тяжелом положении ВСУ и заявил, что время играет на стороне Украины, а не России.