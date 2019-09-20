Украина допустила покупку газа у России Подробнее

«Думаю, что это сугубо прагматическое решение, в нем нет политики. Им надо поднимать температуру в домах зимой хотя бы до +18 градусов. Люди мерзнут — температура в квартирах украинцев +14 — +15 градусов. У них режим жесткой экономии», — заявил Рожанковский.

По его словам, во всех домах на Украине висят объявления о том, что к использованию газа необходимо относиться бережно. При этом в стране выросли и продолжают расти цены на электричество.

Эксперт отметил, что до такого состояния страну довело предыдущее руководство Украины. Оно сделало жителей «заложниками политики», которые не хотели этого. Они выбрали новым президентом Владимира Зеленского, чтобы изменить ситуацию и решить эти проблемы.

«Но одно дело лозунги с трибуны говорить, а другое — обеспечить все-таки своих людей базовыми удобствами», — заключил Рожанковский.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина рассматривает возможность покупки российского газа напрямую. Однако, по его словам, между странами в результате не должно возникать политических проблем, давления, только экономические взаимовыгодные отношения. Однако Оржель внес интригу, добавив, что покупки российского газа могут быть не только у «Газпрома». Между тем российская энергетическая компания обладает монополией на экспорт трубопроводного газа,напомнил сайт «Утро.ру».

Украина отказалась от поставок газа из России напрямую в конце 2015 года. Сейчас страна импортирует его реверсом из европейских стран по завышенной стоимости.