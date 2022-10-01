Желание Украины войти в НАТО в ЕС сочли не главным вопросом | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:54 Поделиться Telegram

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Viber Желание Украины войти в НАТО в ЕС сочли не главным вопросом Глава дипкорпуса ЕС Боррель назвал не самым важным моментом желание Украины войти в НАТО РИА Новости

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Присоединение Украины к НАТО на сегодняшний день не является самым главным вопросом. Необходимо, чтобы поддержка киевских властей оставалась на прежнем уровне, а новые санкции против России дали нужный эффект. С таким заявлением в эфире испанского телеканала 24 Horas выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, нужно увеличивать поставки вооружений на Украину при сохранении уже существующей помощи. Боррель подчеркнул, что это первый случай, когда ЕС закупал оружие для страны, которая не входит в его состав.

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«Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя», — заявил Боррель.

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Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу, 30 сентября, сообщил, что подписал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина уже доказала свою совместимость со всеми стандартами Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что быстро вступить Украина в состав блока не сможет. Он напомнил, что решение принимается путем совещания всех стран-участниц.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что организовывать вступление Украины в НАТО преждевременно. Сейчас важнее оказать стране практическую поддержку.

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