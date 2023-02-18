Мир 18 февраля 2023, 07:51 Желание США увидеть победу Украины над Россией сочли самоубийственным Журналист Херш назвал самоубийственным мнение США о том, что Украина победит Россию РИА «Новости»

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Мнение американских властей о вероятной победе Украины над Россией на поле боя является самоубийственным. Об этом изданию Сonsortium News заявил автор расследования взрывов на «Северных потоках», журналист Сеймур Херш.

«Договариваться нужно было уже изначально. Отказ гарантировать России невступление Украины в НАТО был глупым решением. Альянсу не нужна эта страна в своем составе из-за очень глубокой коррупции», — сказал он.

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Херш подчеркнул, что желание США увидеть победу украинских военных в конфликте является самоубийственным.

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«Глупо рассчитывать, что Украина сможет победить в войне. Это ужасное решение, нам нужно бороться за мир», — добавил журналист.

Ранее арабские СМИ заявили, что решением начать специальную операцию российский лидер Владимир Путин полностью уничтожил планы США по разрушению его страны.