Мир 20 марта 2023, 11:11 Желание США усилить свой потенциал в Арктике проанализировали в Польше

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В Польском институте международных отношений (PISM) оценили доклад США о новой национальной стратегии для Арктического региона, которая была принята администрацией президента Джо Байдена в октябре 2022 года. Об этом написал RT.

В документе говорится, что Россия рассматривается как главный военный и геополитический соперник. Польские аналитики считают, что новая стратегия американцев станет основой для повышения военной активности США, в том числе в европейской Арктике.

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«Хотя национальная стратегия для Арктического региона не предусматривает увеличения участия НАТО в Арктике, США планируют нарастить взаимодействие между союзниками путем более тесного сотрудничества с партнерами и странами — членами НАТО», — говорится в тексте аналитического материала.

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Аналитики подчеркнули, что Россия продолжает наращивать мероприятия, пытаясь установить контроль над Северным морским путем.